Explosões e mísseis perto de navios no Mar Vermelho em zona Huthi

Segundo a agência, foram ouvidas explosões perto de Hodeida, um porto no oeste do Iémen, mas os dois navios que ali passavam perto e as suas tripulações estão seguros.

Os ataques não foram reivindicados, mas, nas últimas semanas, os Huthis aumentaram os ataques perto do estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, que separa a Península Arábica de África e por onde passa 12% do comércio mundial, segundo a Câmara Internacional de Navegação (ICS).

Os rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irão, alertaram que, em solidariedade com Gaza, terão como alvo os navios com ligações a Israel que naveguem no Mar Vermelho, ao largo da costa do Iémen.

Vários mísseis e drones foram já abatidos por navios de guerra norte-americanos, franceses e britânicos que patrulham a área.

De acordo com o Pentágono, os Huthis, que controlam áreas do território iemenita, incluindo a capital Sanaa, lançaram dezenas de ataques de drones e mísseis, visando 10 navios mercantes envolvendo mais de 35 países.

Estes ataques, que ameaçam perturbar os fluxos comerciais globais, levaram os Estados Unidos a criar uma força multinacional de proteção marítima no Mar Vermelho.

A missão internacional já conta com mais de 20 países, mas o número pode aumentar, já que Washington continua a consultar os seus aliados e parceiros que partilham o princípio fundamental da liberdade de navegação.

O movimento rebelde Huthi pertence ao chamado "eixo de resistência", juntamente com o Irão, a Síria e os grupos xiita libanês Hezbollah e o palestiniano Hamas.

Após a eclosão da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, os Huthis lançaram vários disparos de mísseis e `drones` contra o sul de Israel e também contra navios de bandeira israelita ou que sejam propriedade de empresas israelitas no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandeb.

Na semana passada, as principais companhias de navegação, como a chinesa Cosco, a sua subsidiária OOCL e a taiwanesa Evergreen, suspenderam temporariamente o transporte de carga na rota do Mar Vermelho - uma das principais rotas marítimas do mundo que liga a Europa, a Ásia e a África - juntando-se a empresas como a Maersk e a Hapag-Lloyd.