Explosões e tiros ouvidos em resort das Filipinas

01 Jun, 2017, 19:19 / atualizado em 01 Jun, 2017, 19:58

Homens armados e de cara tapada dispararam contra os convidados e clientes que se encontravam num dos edifícios do Resorts World Manila, perto do aeroporto da capital filipina.



Um vídeo publicado na rede Twitter mostra o momento em que dois homens armados e encapuzados entram numa área do casino do resort.





Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 de junho de 2017

The Company is working closely with the Philippine National Police to ensure that all guests and employees are safe. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 de junho de 2017

We ask for your prayers during these difficult times. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 de junho de 2017

#BREAKING: Reports from Manila, Philippines: 2 gunmen reportedly wearing black, yelling IS slogans, opened fire on 2nd floor of the hotel pic.twitter.com/pa4SE6Jiii — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 1 de junho de 2017

Na rede social, a empresa anunciou que o resort estava fechado na sequência dos disparos e das explosões.Nos tweets seguintes a empresa afirma estar a colaborar com as autoridades policiais para garantir a segurança dos hóspedes e clientes e pede orações "neste tempo difícil".Várias fotografias partilhadas nas redes sociais mostram turistas em pânico a tentar fugir.No local estão várias ambulâncias que tentam prestar auxílio aos feridos.