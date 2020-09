Explosões em depósito de munições na Jordânia

Os armazéns ficam numa área isolada a leste da cidade de Zarqa e a área circundante foi selada pelas forças de segurança.

Uma investigação preliminar indicou que as explosões foram causadas por uma falha elétrica no armazém, explicou um porta-voz do Governo, Amjad Adaileh.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma enorme bola de fogo, seguida pelo som de várias explosões.

"Neste momento não há vítimas a lamentar", disse o porta-voz.