Explosões matam mais de 20 pessoas nas Filipinas

Entre as vítimas estão soldados e civis. As Filipinas reforçaram o nível de alerta e a segurança.



O ataque ainda não foi reivindicado, mas as autoridades suspeitam do grupo extremista Abu Sayyaf.



O grupo, que prometeu lealdade ao Estado Islâmico, tem sido o autor dos atentados mais sangrentos dos últimos anos no país.