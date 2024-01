EPA

Pelo menos 103 pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas.



As autoridades atribuem as explosões, Cláudia Aguiar Rodrigues, a grupos terroristas.



Explosões que ocorreram durante a homenagem a Soleimani - o líder da Guarda Revolucionária do Irão, morto em 2020. Soleimani era considerado um dos homens mais poderosos do Médio Oriente.