Explosões ouvidas em Kiev depois de alerta aéreo

O autarca de Kiev, Vitaly Klitschko, escreveu nas redes sociais que as defesas antiaéreas estavam em ação e pediu aos residentes para se protegerem.

Numa outra mensagem, o responsável anunciou que "destroços de mísseis" russos caíram no bairro de Darnitsa, no sudeste de Kiev.

Os serviços de socorro estavam a caminho do local, indicou.

Antes, o chefe da administração militar da capital, Tymour Tkatchenko, afirmou que a Rússia tinha disparado "mísseis balísticos" contra Kiev.

Jornalistas da France-Presse disseram ter visto no céu da capital ucraniana rastos deixados pelos mísseis da defesa antiaérea e ouvido as explosões da interceção dos projéteis.

Desde a invasão da Ucrânia, lançada há mais de quatro anos, a Rússia realiza ataques quase diários contra o país com recurso a drones e mísseis.