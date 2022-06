Exportação de cereais. Ucrânia rejeita garantias da Rússia

O ministro dos negócios estrangeiros da Rússia disse que depende apenas da Ucrânia a libertação dos cereais, retidos nos portos ucranianos. Sergei Lavrov diz para isso têm de remover as minas. As autoridades ucranianas rejeitaram todas as propostas da Rússia, anunciadas durante um encontro na Turquia. A falta de cereais pode desencadear uma crise alimentar à escala global.