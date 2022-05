Exportação de cereais ucranianos bloqueada

A União Ucraniana de Industriais e Empresários (USPP, na sigla em ucraniano) solicitou ajuda a organizações internacionais para a abertura de um corredor que permita a exportação de 4,5 milhões de grãos que estão bloqueados nos portos ucranianos por causa do ataque russo, afirmou a organização em comunicado.





As exportações estão a ser feitas apenas por via terrestre, através das ligações ferroviárias e rodoviárias ao oeste do país, o que permite exportar apenas um milhão de toneladas por mês.



Antes da guerra, as exportações anuais por barco atingiam os 160 milhões de toneladas, frisou a USPP, que reforçou a diferença ao dizer que dessa forma o complexo agroindustrial ucraniano alimentava 400 milhões de pessoas.



“A guerra da Federação Russa contra a Ucrânia transtornou a estabilidade alimentar no mundo e colocou as regiões mais vulneráveis em risco de sofrerem fome”, denunciou a organização.

É urgente criar corredores

Por isso, pediu ao governo de Kiev que solicite ajuda de outros Estados e organizações internacionais para organizar de forma conjunta um corredor marítimo que permita exportar o grão que está bloqueado em portos como os de Odessa e Nikolaev.







O presidente da USPP, Anatoly Kinakh, assinalou também que existem acordos com a Alemanha e Lituânia para criar uma “ponte de grão”, usando para tal a ferrovia europeia e uma rede de terminais.



“Isto multiplicaria por cinco a capacidade de exportação, mas o número anual continuaria a ser entre 65 milhões e 70 milhões, metade das exportações marítimas”, comparou Kinakh.



O ataque russo à Ucrânia afetou fortemente as enormes exportações de trigo e outros cereais, o que, segundo a agência da ONU para a alimentação (FAO, na sigla em Inglês), contribuiu para que os preços dos alimentos tenham subido para máximos dos últimos 30 anos.



Na terça-feira soube-se que a Ucrânia espera para este ano apenas dois terços da sua produção habitual, o que vai encarecer os preços e provocar fome em vários locais do mundo.







O economista ucraniano Oleh Pendzyn, em declarações à radio de Kiev Hromadske Radio, salientou que a invasão russa prejudicou gravemente as colheitas ucranianas, o que vai ter consequências graves.



Destruição de silos





Além das colheitas que não se podem fazer, devido aos bombardeamentos, o economista apontou que os russos estão a destruir as reservas de cereais da Ucrânia.



“Paralelamente à interrupção das exportações de cereais, a Federação Russa está a bombardear silos com grãos, armazéns com fertilizantes e enormes reservas de combustível e lubrificantes. Estão a fazer tudo o que podem para que a Ucrânia perca das suas capacidades agrícolas”. É que “a Ucrânia e a Federação Russa competem nos mesmos mercados de alimentos em todo o mundo”, descreveu.



Oleh Pendzyn recordou que, segundo a ONU, a invasão russa da Ucrânia e o bloqueio dos portos marítimos ucranianos podem provocar a fome de 1,7 mil milhões de pessoas, o que representa mais de um quinto da população mundial.