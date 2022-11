Exportação de cereais ucranianos discute-se em Genebra

Estas conversações sobre os chamados acordos do Mar Negro vão envolver o secretário-geral adjunto para os Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês), Rebeca Grynspan, e uma delegação russa de alto nível liderada pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Vershinin.Os responsáveis “vão prosseguir com as conversações em curso para apoiar os esforços do secretário-geral da ONU, António Guterres, no sentido de aplicar integralmente os dois acordos assinados em 22 de julho em Istambul", disse uma porta-voz da UNCTAD, na véspera do encontro.O primeiro acordo – designado como “Iniciativa do Mar Negro a favor dos cereais” – visava. O segundo acordo pretendia, apesar das sanções impostas pelos países ocidentais à Rússia.Os dois documentos foram firmados com o patrocínio da ONU e da Turquia.O acordo sobre as exportações de cereais ucranianos, que expira a 19 de novembro, permitiu a exportação de 10 milhões de toneladas de cereais e de outros produtos agrícolas desde 1 de agosto, aliviando a crise alimentar global desencadeada pela guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.Muitos países têm pedido à Rússia para que prolongue o acordo, mas Moscovo queixa-se que as suas exportações de produtos alimentares e de fertilizantes, estes últimos encarados como um bem essencial para a agricultura mundial, estão de facto bloqueadas.