Exposição de desenhos de Álvaro Siza é inaugurada em Berlim no centenário da Bauhaus

Lusa31 Jan, 2019, 17:51 | Mundo

A exposição mostra 100 desenhos, um dos quais com cinco metros, tanto do arquivo pessoal de Álvaro Siza, como também de coleções de amigos próximos e familiares. A mostra, patente até 26 de maio na Fundação Tchoban de Berlim, foca não apenas o legado profissional, mas também o familiar.

"Dado este centenário da Bauhaus, parecia absolutamente pertinente que ele [Álvaro Siza], quase o último modernista ainda em atividade ou, pelo menos, a única voz ativa no século XXI a continuar o projeto modernista, tivesse oportunidade de mostrar o legado modernista na sua obra", revela António Choupina, arquiteto e comissário da exposição "Siza -- Unseen & Unknown", em declarações à agência Lusa.

"O título brinca com um par de coisas", revela Choupina, por um lado "uma exposição que já existia na Alemanha, em 1919, quando inaugura a Bauhaus, chamada `Os 10 arquitetos desconhecidos` (os `unknown`)", a que se junta o facto de terem trabalhado sobre material "que existe ainda no arquivo de Álvaro Siza, projetos `desconhecidos` ou `não identificados`".

A exposição está dividida em dois espaços, "um mais dedicado ao percurso internacional do arquiteto Siza, que começa exatamente em Berlim, com o projeto `Bonjour Tristesse` [de Siza] e os concursos do IBA [Internationale Bauaustellung ou exposição internacional de arquitetura], e que depois seguirá até ao momento presente, tendo em conta que ele inaugurou, no ano passado, o museu da Bauhaus na China", sublinha o arquiteto António Choupina, à agência Lusa.

Outro dos espaços está dedicado "ao legado mais pessoal, ou seja, como é que os múltiplos legados afetam a obra de um arquiteto, em que entrará também a obra desenhada da mulher, Maria Antónia Siza, do filho, Álvaro Leite Siza, também arquiteto, e do neto, Henrique Siza, que se encontra a fazer Erasmus em Berlim".

"É uma síntese, difícil, principalmente para alguém com uma obra com a magnitude da do arquiteto Siza. Aos 85 anos tem uma obra construída e não construída bastante vasta. O objetivo não era ser uma exposição monográfica, mas acaba por sê-lo, de uma certa forma, na ideia da síntese de uma metodologia de trabalho que se realiza ao longo dos anos", revela o comissário da exposição "Siza -- Unseen & Unknown".

"No fundo, é perceber como há estes múltiplos encontros, seja através da Bauhaus, ou através da componente familiar. Até porque ele e a mulher, Maria Antónia, se conhecem na Escola de Belas Artes do Porto, uma escola dirigida por Carlos Ramos, também ele `bauhausiano`, um diretor que queria juntar todas as artes, inspirado por Walter Gropius, que fundou a Bauhaus. Portanto há toda uma espécie de confluência que se realiza aqui na exposição", realça o comissário à Lusa.

António Choupina esclarece que o museu que vai receber a exposição é "de escala reduzida, em comparação com outros de Berlim", e funciona, por isso, como "uma espécie de caixa de joias, mais concentrado, em que é preciso brincar com a própria escala do museu, na forma como se apresentam os desenhos, quase como uma janela para o mundo".

"Há um particular interesse em começar a exposição com os projetos dele [Siza Vieira] em Berlim, começar com um `muro de Berlim` (do ponto de vista metafórico), onde temos os projetos do edifício do `Bonjour Tristesse`, que está construído, mas também de outro concurso, que não foi construído, do `Kulturforum`, em que existe um desenho bastante grande e detalhado", especifica o comissário da exposição.

"Siza - Unseen & Unknown" abre as portas ao público a 21 de fevereiro e termina a 26 de maio, na Tchoban Foundation de Berlim.