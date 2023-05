Expulsão de migrantes. Governo grego alvo de críticas a dias das eleições

No vídeo , de onde chegaram vindos da Turquia.A gravação, feita por um ativista austríaco na ilha grega de Lesbos no mês passado, foi divulgada pelo diário, que o “verificou e comprovou”.Os refugiados, originários da Somália, Eritreia e Etiópia,de alta velocidade por homens de caras cobertas por gorros.A frágil embarcação levou os migrantes até um navio da guarda costeira grega, que de seguida os terá abandonado numa jangada improvisada no meio do Mar Egeu. O grupo de 12 pessoas terá sido deixado à deriva até ser apanhado pela guarda costeira turca., contou aoa migrante Naima Hassan Aden, de 27 anos, que levava consigo o seu bebé quando chegou à Grécia. “Quando eles nos colocaram no barco insuflável fizeram-no sem piedade”.O incidente terá ocorrido no dia 11 de abril., de acordo com as Convenções de Genebra.Em situações anteriores, esta expulsão de migrantes foi permitida por as autoridades gregas os terem encontrado ainda no mar, onde argumentam que têm permissão por lei para afastar pessoas sem documentação que tentem entrar no seu território.No entanto, as imagens iniciais capturadas em vídeo desta vez não se passam no mar, mas em terra e dentro do território da UE, onde os requerentes de asilo conseguiram chegar com segurança.

Primeiro-ministro “orgulhoso” com controlo de migrantes

“Durante anos, ativistas e jornalistas investigaram acusações de que as autoridades gregas estão a expulsar ilegalmente os migrantes das fronteiras da Grécia. No entanto, as provas concretas são fragmentadas”, explicou oem comunicado após divulgar as imagens.Segundo o jornal, “o Governo grego sempre negou os maus-tratos aos migrantes.E que regem como os requerentes de asilo devem ser tratados”.

A administração de centro-direita do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis vai ser colocada à prova nas eleições deste domingo.

Até agora, o executivo grego tem sempre negado as acusações de maus-tratos, admitindo apenas que a sua política para a migração tem sido “dura”, mas “justa” sob o mandato do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.O Governo, que procura agora um segundo mandato, tem vindo a elogiar a queda nos fluxos migratórios e na chegada de requerentes de asilo como um “grande sucesso”.De visita a Lesbos na semana passada durante a sua campanha eleitoral, o líder grego frisou que manteve a sua promessa de proteger as fronteiras terrestres e marítimas do país.afirmou.“Implementámos uma política de migração firme, mas justa. Protegemos as fronteiras terrestres e marítimas do nosso país e reduzimos em 90% as chegadas irregulares.”, acrescentou Mitsotakis.Os eleitores gregos vão às urnas já este domingo. As sondagens dão vantagem ao atual primeiro-ministro, mas é expectável que haja uma segunda volta.