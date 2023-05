Extensão de 72 horas do cessar-fogo foi já violada no Sudão

Dezenas de milhar de estrangeiros tentam fugir através de Porto Sudão, na costa do mar vermelho. As rotas terrestres para o vizinho Chade, as mais usadas pelos cidadão sudaneses, preocupam a ONU, que teme o país não tenha condições para receber refugiados.