Extinto incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris

O incêndio começou ao final da tarde de ontem com as chamas a destruir dois terços do telhado e a provocar a queda do pináculo



Os bombeiros anunciaram esta manhã que conseguiram salvar os campanários sul e norte e que a estrutura da Catedral está a salvo.



Revelaram ainda que há muitas obras de arte danificadas, mas que podem ser restauradas.



Ainda não foram confirmadas as causas do incêndio, mas estavam a decorrer obras de restauração no edifício.



O Secretário de Estado do Interior francês esteve junto à Catedral de Notre Dame e fez um ponto de situação da operação.