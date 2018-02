Extração de urânio em Retortillo rejeitada por ministro

Matos Fernandes diz que tem a garantia dos responsáveis espanhóis de que não existe extração de urânio da mina que está a 40 quilómetros da fronteira com Portugal. Palavras tranquilizadoras registadas pela jornalista Ana Jordão.



Os esclarecimentos do ministro do Ambiente surgiram no dia em que os deputados de uma comissão do ambiente visitaram a mina de urânio em Retortillo, na província espanhola de Salamanca.



O presidente da comissão é o deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares, que exige firmeza por parte do Governo português junto de Espanha para que Portugal seja envolvido na avaliação ambiental da mina de urânio em Retortillo.



A mina está a 40 quilómetros da aldeia portuguesa de Almeida.