Extrema-direita é a principal ameaça à democracia alemã

"Sabemos hoje que as democracias podem fracassar quando são destruídas pelos seus inimigos internos, este é o aviso que nossa história lança sobre nós", acrescentou Thomas Haldenwang durante uma conferência de imprensa.

Haldenwang sublinhou que o movimento de extrema-direita mais radical da Alemanha tem atualmente cerca de 32.000 apoiantes, um número que cresce rapidamente, incluindo "13.000 pessoas propensas à violência".

Nesse contexto, o responsável do serviço de informação interno, o Escritório para a Proteção da Constituição, anunciou a colocação sob vigilância policial dos radicais do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), a principal força de oposição na câmara dos deputados.

Este movimento, batizado de "A Ala", é dirigido por Björn Höcke, líder do partido AfD na Turíngia e recentemente na origem de uma grande crise política no país, depois de tentar fazer aliança com a direita moderada, nomeadamente com o partido chanceler Angela Merkel (CDU).

Ser colocado sob a vigilância é reservado na Alemanha para as organizações mais extremas, consideradas um perigo potencial para o Estado.

O Escritório para a Proteção da Constituição explicou a sua decisão ao considerar que havia descoberto que "A Ala" e os seus apoiantes podiam ser descritos como "extremistas" e que tinham atitudes "desafiadoras" nos seus discursos diante dos "fortes símbolos do regime democrático", bem como da "dignidade humana" e do "estado de direito".

Björn Höcke e os seus apoiantes opõem-se particularmente à cultura alemã de arrependimento por crimes nazistas. Höcke chamou o memorial do Holocausto em Berlim de um monumento de "vergonhoso".

Estes radicais também falam regularmente da ameaça de uma grande "substituição" da população nativa alemã por imigrantes.

Um recente ataque racista em Hanau, em fevereiro, por um extremista de direita, que matou nove pessoas, causou um choque na Alemanha.

Isso ocorreu na sequência de uma tentativa de ataque a uma sinagoga em Halle, no outono passado, e o assassínio em junho de um eleito do partido da chanceler Angela Merkel que defendia os direitos dos migrantes.