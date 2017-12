Extrema direita está de volta ao Governo austríaco

O Partido da Liberdade vai ficar com a pasta da Administração Interna, Defesa e Negócios Estrangeiros.



A força política de extrema direita marcou a campanha com várias posições anti-europeístas, xenófobas e nacionalistas.



Este acordo marca o regresso da extrema direita ao executivo austríaco, 18 anos depois da ascensão do antigo líder do FPO, Jõrg Haider.