Extrema-direita italiana protesta contra Governo apesar da pandemia

O protesto foi organizado para o dia em que o país comemora o Dia da República, que assinala a escolha em 1946 do regime institucional do Estado italiano.

Salvini, em conjunto com a líder dos Irmãos da Itália, Giorgia Meloni, e do vice-presidente da Forza Italia, Antonio Tajani (em substituição de Silvio Berlusconi, líder do partido) participaram hoje, em Roma, numa espécie de `flashmob` com a presença de centenas de pessoas, sem respeitar a distância mínima de segurança exigida pelo Governo para evitar contágios, numa altura em que o país tenta controlar a pandemia.

Salvini e Meloni surgiram com máscaras com a bandeira da Itália e Tajani com uma preta, começando a caminhada na praça romana de Popolo e dirigindo-se à avenida central comercial do Corso, enquanto centenas de pessoas os seguiam com uma grande bandeira italiana.

"Não é um dia dos partidos, é um dia do povo, no qual queremos ouvir as propostas das pessoas", disse o líder da Liga, Matteo Salvini.

A líder dos Irmãos da Itália tinha indicado, nos últimos dias, que o protesto seria um ato que respeitaria os protocolos de segurança.

"Nas últimas horas, expliquei aos cidadãos que não é necessário sair à rua e que podem seguir-nos nas redes sociais, ajudando-nos a divulgar as imagens das manifestações", disse Meloni, numa entrevista publicada hoje pelo jornal Repubblica.

Mas a realidade está a ser muito diferente, porque além das multidões nas ruas, sem possibilidade de manter o distanciamento social exigido, têm sido frequentes as `selfies` sem máscaras nem luvas, principalmente de Salvini com os seus eleitores.

Além da manifestação organizada em Roma, os três partidos pediram aos seus seguidores que protestassem contra a gestão do executivo de Giuseppe Conte em 100 praças do país, incluindo a Duomo de Milão, capital da Lombardia (norte), região mais atingida pela pandemia.

Os protestos acontecem num dia em que o Presidente da República, Sergio Mattarella, apelou à unidade das forças políticas e para que pusessem de lado os confrontos para juntos superarem o impacto económico da crise do coronavírus.

Os partidos reclamam "a demissão do Governo" e consideram que a manifestação é "um gesto simbólico para mostrar a voz dos cidadãos que não desistem, daqueles que exigem uma burocracia reduzida, um ano de paz fiscal, uma redução de impostos para 15% e uma reforma real da justiça", referiu Matteo Salvini no Facebook.

De acordo com uma sondagem divulgada pela agência de notícias local AGI, os três partidos têm 47% das intenções de voto, contra 36% da maioria no Governo - formada pelo Partido Democrata (20%) e pelo Movimento antissistema 5 Estrelas (M5S), com 16% -.

"Os italianos precisam de dinheiro imediatamente, mas prometeram-nos o fundo de recuperação em 2021", disse Matteo Salvini à imprensa, referindo-se ao plano de recuperação europeu de 750 mil milhões de euros para enfrentar a crise económica causada pela pandemia de coronavírus.

A Itália, particularmente afetada pela pandemia, será o principal beneficiário desse plano, com 172.754 milhões de euros em subvenções e empréstimos.

"Estamos aqui em nome dos italianos que foram esquecidos nos últimos meses e que são vítimas de discriminação, existe um preconceito contra o setor privado, os trabalhadores independentes, não pode haver trabalhadores italianos esquecidos", adiantou Salvini.

Além disso, acrescentou, o protesto visa também opor-se à regularização de migrantes, decidida pelo Governo ao conceder uma autorização de residência temporária a vários milhares de imigrantes ilegais que trabalham no setor agrícola e nos serviços domésticos.

Desde o início da emergência, em 21 de fevereiro, a covid-19 provocou 33.475 mortes e 233.197 infetados na Itália.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 373 mil mortos e infetou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.