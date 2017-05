Extremistas atacam estação de televisão afegã

Jorge Almeida - RTP 17 Mai, 2017, 11:57 / atualizado em 17 Mai, 2017, 12:02 | Mundo

O ataque visou o edifício da televisão estatal do Afeganistão, a RTA, na cidade de Jalalabad, no leste do país. Ouviu-se uma explosão depois de os atacantes entrarem no prédio, disse o porta-voz da polícia de Nangarhar, Hazrat Hussain Mashriqiwal.



Segundo alguns funcionários, pelo menos três atacantes invadiram o complexo e dois deles fizeram-se explodir.







Há pelo menos um civil morto e 14 feridos, referiu o diretor do hospital local à BBC.



Doze funcionários, incluindo o chefe da estação, foram evacuados, mas outros estão presos no prédio, que fica perto da residência do governador provincial.







O ataque ainda não foi reivindicado, mas a cidade de Jalalabad está perto de um baluarte do Estado Islâmico, embora as forças taliban também estejam ativas na área.



Nos últimos meses, o Daesh e os talibans lançaram uma série de ataques contra alvos importantes, como o maior hospital militar de Cabul e uma base militar em Mazar-e Sharif.