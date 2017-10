F18 despenha-se em Madrid

RTP17 Out, 2017, 10:55 / atualizado em 17 Out, 2017, 11:45 | Mundo

O Ministério da Defesa afirmou que o acidente com o aparelho, pertencente à Ala 12 da FAE, ocorreu quando se realizava a manobra de descolagem, indicando ser "cedo" para determinar as causas.





Se trata de un F-18. Piloto fallecido. Gracias por el apoyo y ánimos. Dejamos de informar. Que la Virgen de Loreto le acompañe al Cielo. — Base Aérea Torrejón (@TorrejonAB) 17 October 2017

Los servicios de emergencia inspeccionan los restos del F18 estrellado en Torrejón https://t.co/ZXLi1VlJ84 pic.twitter.com/rUtGejdjwh — EL PAÍS (@el_pais) 17 October 2017

O piloto, de 26 anos, morreu no acidente, que aconteceu ainda dentro do recinto da base aérea.O acidente ocorreu às 11h00 locais (10h00 em Lisboa), acrescentou o Ministério da Defesa espanhol.De acordo com fontes militares citadas pelo El Pais, o avião terá embatido numa estrutura no final da pista e não terá conseguido ganhar grande altitude.Este acidente acontece uma semana depois de um outro avião militar ter caído, depois de ter participado nas comemorações do dia nacional em Espanha. Na altura, um avião "Eurofighter" despenhou-se próximo da base de Los Llanos (Albacete), para onde regressava após ter participado no desfile do 12 de outubro. O piloto, de 34 anos, morreu no acidente.