Fábrica da General Motors arrestada na Venezuela

Jorge Almeida - RTP 20 Abr, 2017, 21:07 | Mundo

O fabricante de automóveis descreveu o arresto como uma “apreensão ilegal dos seus bens” e considera que houve um “desprezo total” pelos seus direitos legais. Foi removido equipamento da fábrica, incluindo carros das instalações da empresa.



Esta ação judicial acontece um dia depois de grandes manifestações por todo o país contra o Governo e o presidente Nicolás Maduro ter acusado os Estados Unidos de estar por detrás de um golpe de estado na Venezuela.







A fábrica da GM na Venezuela emprega quase 2.700 trabalhadores, mas parou de produzir carros em 2015 e só vende peças sobressalentes desde então, disse um porta-voz da empresa.

Vaga de nacionalizações

Um grande número de empresas foi nacionalizado desde que Hugo Chávez subiu ao poder em 1999. O Estado assumiu o controlo de empresas privadas de petróleo, telecomunicações, energia e cimento.



O presidente Nicolas Maduro continuou a tradição, enquanto culpa os Estados Unidos e as suas empresas pelos problemas econômicos e políticos da Venezuela.







"A tomada de decisões do governo é cada vez mais incoerente, é difícil entender este raciocínio", afirma Nicolas Watson, diretor de pesquisa latino-americana da Teneo Intelligence.

Crise sem precedentes

A Venezuela está mergulhada numa profunda crise. A economia do país desceu 18% em 2016 – foi o terceiro ano consecutivo de recessão – e a taxa de desemprego superar os 25 por cento. A hiperinflação eliminou o valor da moeda, o bolívar e o preço dos bens de consumo disparou.



A população tem sofrido uma escassez generalizada de alimentos e medicamentos.



As últimas semanas foram marcadas por grandes manifestações por todo o país. Os protestos são contra a alegada rutura constitucional e contra duas sentenças em que o Supremo Tribunal de Justiça limita a imunidade parlamentar e assume as funções do parlamento, onde a oposição detém a maioria.