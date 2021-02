Facebook denuncia bloqueio de serviços em Myanmar

"Constatamos que o acesso ao Facebook está atualmente interrompido para determinadas pessoas", disse um porta-voz da empresa às agências de notícias France-Presse (AFP) e Efe, precisando que os operadores de telecomunicações no país "receberam a ordem para bloquear" aquela rede social.



"Instamos as autoridades a restabelecer a conexão, de modo a que os habitantes possam comunicar com as suas famílias e amigos e aceder a informações importantes", apelou o porta-voz.



O Facebook é extremamente popular na antiga Birmânia, onde é usado como principal meio de comunicação.



A rede social também é utilizada frequentemente por ministérios para publicar comunicados, e tem sido usada nos últimos dias para organizar ações de desobediência civil, incluindo protestos ao som de buzinas e panelas e a paralisação de médicos e pessoal de saúde.



Com uma população de 54 milhões de pessoas, Myanmar conta com cerca de 22 milhões de utilizadores do Facebook.



O partido da líder de facto do país, Aung San Suu Kyi, detida pelo Exército na segunda-feira, está a apelar à resistência pacífica, e na noite de terça-feira milhares de pessoas saíram às ruas da principal cidade, tal como apoiantes dos militares.



O exército de Myanmar declarou na segunda-feira o estado de emergência e assumiu o controlo do país durante um ano, após a detenção de Aung San Suu Kyi, do presidente do país, Win Myint, e de outros líderes governamentais.