Facebook e Twitter removem contas ligadas ao Irão e à Rússia

As campanhas “usaram táticas semelhantes ao criar redes de contas para enganar outros sobre quem eram e o que estavam a fazer”, afirmou o Facebook em comunicado . Segundo o Twitter, trata-se de "manipulação coordenada".





Foram removidas mais de 650 contas, páginas e grupos do Facebook e Instagram, de acordo com o fundador e diretor executivo Mark Zuckerberg. No Twitter foram suspensas 284 contas com alegadas ligações ao Irão.







“Proibimos este tipo de comportamento porque a autenticidade é importante. As pessoas precisam de confiar nas ligações que fazem no Facebook”, afirmou Zuckerberg.



Embora a investigação ainda esteja decorrer, a rede social defende que as campanhas de manipulação tinham como objetivo influenciar cidadãos com serviços de internet no Médio Oriente, na América Latina, no Reino Unido e nos Estados Unidos.







Muitas contas com origem no Irão e na Rússia foram desenhadas para aparecer como se pertencessem a cidadãos de outros países. Os perfis usaram uma combinação de diferentes hashtags para se envolverem na cultura dos EUA, incluindo "#lockhimup", "#impeachtrump" e "notmypresident".







“Algumas [contas] tentaram ocultar a localização”, frisou o comunicado da empresa. No entanto, as empresas de tecnologia disseram que vincularam as contas ao Irão com base em números de telefone de utilizadores, endereços de e-mail, registos de sites e o tempo de atividade da conta. Operações desmascaradas pela FireEye





As redes sociais iniciaram a investigação após a empresa de cibersegurança FireEye revelar um número de contas que promoviam o regime iraniano. No entanto, não conseguiu vincular as contas a uma organização ou indivíduos específicos.





Segundo a FireEye, a atividade iraniana abordava "temas anti-sauditas, anti-israelitas e pró-palestinos" e defendia políticas favoráveis ao Irão, como o acordo nuclear com os Estados Unidos.





We've identified suspected Iranian influence operation campaigns targeting audiences in US, UK, Middle East & Latin America leveraging inauthentic news sites & social media platforms to promote political narratives in line w/ Iranian interests.



Algumas das campanhas apresentavam conteúdo relacionado com o Médio Oriente em árabe e farsi, ou persa. Além disso, segundo o Facebook, as contas também partilharam informações políticas do Reino Unido e dos EUA em inglês. A empresa partilhou as conclusões das investigações com os governos dos EUA e do Reino Unido.





"Removemos páginas, grupos e contas que podem ser vinculados a fontes que o Governo dos EUA identificou anteriormente como serviços secretos militares russos. Isto não está relacionado com as atividades que encontrámos no Irão", indica o comunicado da rede social de Mark Zuckerberg.







"Isto mostra que não é apenas a Rússia que se envolve neste tipo de atividade", disse à Reuters Lee Foster, analista de operações de informação da FireEye.

As campanhas de manipulação foram também atribuídas à Rússia. No entanto, a atividade não está ligada à operação iraniana. O anúncio acontece um dia depois de a Microsoft impedir ataques cibernéticos russos contra grupos conservadores dos Estados Unidos, que teriam como objetivo manipular futuras eleições norte-americanas. Segundo a Microsoft, o grupo de Fancy Bear tentou roubar dados de organizações políticas, incluindo o Instituto Republicano Internacional e do Instituto Hudson.