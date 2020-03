Facebook elimina falsos anúncios da campanha de Trump sobre censos

Eram mais de mil anúncios diferentes que circulavam na rede social e, enganando os utilizadores, pediam que preenchessem um "Censo Distrital Oficial do Congresso 2020".Osforam publicados, nos últimos dias, nas contas de Donald Trump e de Mike Pence, vice-presidente dos EUA, como se fossem para os censos e, depois, reencaminhavam os cidadãos para uma página de donativos e para a página de campanha.

Os anúncios davam a entender aos utilizadores que se podiam recensear imediatamente, pelo computador e que estavam a participar nos censos oficiais. Mas, na verdade, o recenseamento oficial só tem início a 12 de março e aquela página incluía um link para o site oficial da campanha de Donald Trump e para uma página de angariação de fundos – "Trump Make America Great Again Committe".







Facebook via Reuters







"Esta pesquisa é essencial para a nossa estratégia de campanha. Precisamos de americanos patriotas como tu que respondam a este censo, de modo a podermos desenvolver uma estratégia vencedora para o teu Estado", lia-se no anúncio citado pela Reuters. Aí se falava do "Censo de 2020" e se fazia afirmações como: "A tua participação neste esforço nacional vai fornecer-nos os dados detalhados de que precisamos para o teu círculo eleitoral".





Em dezembro passado, o Facebook anunciou que iria proibir informações enganosas e desinformação, especialmente sobre os censos de 2020 nos Estados Unidos. No entanto, inicialmente, a rede social de Mark Zuckerberg terá considerado que os anúncios não violavam a sua política, mas ativistas e defensores dos direitos civis pressionaram a empresa a remover os anúncios, alegando que eram "enganadores" e "inaceitáveis".



"Existem políticas em vigor para evitar confusões sobre o censo oficial dos EUA e este é um exemplo das que estão a ser aplicadas", disse o porta-voz do Facebook, Andy Stone, em comunicado após a empresa ter removido os anúncios em questão.





A verdade é que o recenseamento decorre a cada dez anos e, em 2020, será realizado, pela primeira vez, através de uma plataforma online. Por essa razão, apenas alguns utilizadores que abriram as páginas divulgadas pela campanha do presidente norte-americano é que perceberam que estavam a ser enganados ao serem direcionados para as páginas de campanha e de doação de fundos.





A Comissão de Supervisão e Reforma da Câmara pediu, entretanto, à Comissão Nacional Republicana que parasse de enviar comunicações que se assemelhem a documentos oficiais sobre o censo, incluindo a página "Censo Distrital do Congresso 2020".





A organização Census Bureau receia que o recenseamento sirva, novamente como meio de desinformação. Por isso, comprou dezenas de endereços da eletrónicos com "censo" ou outras palavras-chave no título, de forma a dificultar páginas falsas.