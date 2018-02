Facebook perde 50 milhões de horas de utilização mas lucra quase 13 mil milhões de euros

RTP01 Fev, 2018, 11:35 / atualizado em 01 Fev, 2018, 11:59 | Mundo

Os utilizadores da maior rede social do mundo passaram milhões de horas a menos a navegar na plataforma nos últimos meses de 2017, o anúncio foi feito pelo próprio cofundador e CEO da empresa. Mark Zuckerberg considerou mesmo que o ano passado foi “forte” mas “difícil” para a empresa.



Na quarta-feira à noite, no seguimento da apresentação dos resultados do quarto trimestre, o CEO da rede social anunciou que está a reduzir a apresentação de vídeos virais de modo a que o tempo das pessoas seja "bem passado".



"No último trimestre, já procedemos a mudanças para se começar a ver menos vídeos virais, de modo a garantir que o tempo das pessoas é bem passado (…) No total, fizemos alterações que reduziram em cerca de 50 milhões de horas por dia o tempo que se passa no Facebook", explicou Zuckerberg.



E prosseguiu: "Em 2018, estaremos focados em garantir que o Facebook não é apenas algo giro de usar, mas que seja também bom para o bem-estar das pessoas e para a sociedade. Iremos fazê-lo incentivando contactos com significado entre as pessoas, em vez de um passivo consumo de conteúdos".O Facebook vai dar prioridade a publicações que suscitam conversas e interações mais significativas. Por isso, vão ser exibidas mais rapidamente as publicações que inspiram comentários, publicações que podem ser partilhadas através do Messenger e publicações que o utilizador queira partilhar.



Na prática, esta atualização vai reduzir a exibição de vídeos produzidos a título profissional, assim como outras publicações de empresas que não promovem interações entre os utilizadores.



Uma notícia que não será tão boa para quem esteja interessado, sobretudo, por estes conteúdos de páginas, já que vão ser exibidos menos frequentemente e sem prioridade em relação às outras publicações.



“Ao focarmo-nos nas ligações com significado, a nossa comunidade e negócio será mais forte a longo prazo”, disse ainda o CEO Mark Zuckerberg.

Vídeo, o conteúdo do futuro

Nas últimas conferências de apresentações de resultados, Zuckerberg falou do vídeo como sendo o conteúdo do futuro, já que é um formato essencial e preferido dos utilizadores.



O CEO do Facebook sublinhou ainda que um dos problemas do visionamento de vídeos no formato atual é que é praticamente um consumo passivo, o que não contribui para o bem-estar dos utilizadores.



Atualmente, a rede social Facebook tem cerca de 1.400 milhões de utilizadores, segundo os dados obtidos até ao dia 31 de dezembro. Além da publicidade, como fonte de rendimento, o Facebook estreou-se também em bolsa há cerca de seis anos.



Wall Street começou por não reagir bem a estas notícas. Primeiro as ações caíram quatro por cento mas depois foram corrigidas e até subiram 1,4 por cento.

"Impulso do negócio nunca foi o tempo"

De acordo com o que foi anunciado pela própria empresa, os lucros de 2017 no quarto trimestre chegaram aos 15,9 mil milhões de dólares (cerca de 12,8 mil milhões de euros), uma subida de 56 por cento face ao ano anterior.



Ainda assim, a prioridade de Zuckerberg foi garantir aos investidores que a rede social pode continuar a crescer em receitas e lucros mesmo que os utilizadores passem menos tempo a navegar nela.



“Quero ser claro: o impulso mais importante do nosso negócio nunca foi o tempo gasto em si mesmo. É a qualidade das conversas e conexões”, concluiu o CEO do Facebook.





c/agências