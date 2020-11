Facebook "trava" informações de ex-conselheiro de Trump

", informou o porta-voz do Facebook, Andy Stone, em comunicado.Na quinta-feira, dois dias após as eleições, o Facebook já tinha encerrado o grupo "Stop the Theft" (Parem o roubo), composto por apoiantes de Trump, considerando a rede social que o grupo poderia estar a apelar à violência.", disse então a empresa sediada na Califórnia.Uma das promotoras do grupo, a ativista conservadora Amy Kremer, denunciou a decisão do Facebook no Twitter, acusando a esquerda de estar "a tentar roubar as eleições com a cumplicidade das redes sociais".





Mais casos de abusos







A conta @WarRoomPandemic, em homenagem ao programa "online" de Bannon, foi "permanentemente suspensa por violar as regras do Twitter, especialmente a política de glorificação de violência", relatou o Twitter em comunicado.O YouTube retirou, pelas mesmas razões, o episódio do canal "Steve Bannon`s War Room", que, no entanto, continua ativo e tem mais de 200.000 subscritores."Continuaremos vigilantes na implementação das nossas políticas no período pós-eleitoral", afirmou Alex Joseph, porta-voz do YouTube.O canal não poderá publicar um novo vídeo por, pelo menos, uma semana, segundo a empresa.Bannon, de 66 anos, foi um dos arquitetos da bem-sucedida campanha presidencial de Donald Trump em 2016, antes de ser dispensado pelo bilionário republicano.

Suspeito, juntamente com outras três pessoas, de desvio de fundos supostamente destinados à construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, Bannon foi acusado e detido no final de agosto e rejeita essas acusações.