Faixa de Gaza. Amnistia Internacional exige investigação a crimes de guerra

O relatório publicado hoje pela Amnistia Internacional denuncia três ataques à Faixa de Gaza, entre os dias 5 e 7 de agosto deste ano. Dois dos ataques foram levados a cabo pelas forças israelitas, e um, alegadamente, por grupos armados palestinianos.



Para a realização do estudo, a organização afirmou ter reconstruído as circunstâncias em torno dos ataques. Para isso, analisou imagens de satélites e fotografias de fragmentos de armas e entrevistou mais de 40 pessoas, nomeadamente sobreviventes, familiares das vítimas, testemunhas oculares e médicos.



De acordo com a Amnistia Internacional, os dois ataques israelitas provocaram a morte de seis civis palestinianos. O primeiro ataque matou uma jovem de 22 anos que estava em casa quando um projétil disparado por um tanque israelita a atingiu. O segundo ataque reportado fez cinco vítimas mortais, sendo todas crianças e ocorreu quando um míssil foi contra um cemitério no norte da Faixa de Gaza. Uma vez que a investigação não encontrou qualquer prova de atividade militar por parte de grupos armados nas proximidades do cemitério ou da casa da família, a organização concluiu que as forças israelitas atacaram deliberadamente civis podendo essa acção, portanto, constituir crime de guerra.



O terceiro ataque ocorreu quando um projétil atingiu um campo de refugiados em Jabalia, matando sete civis. A organização acredita que existem provas suficientes para afirmar que o míssil foi lançado por grupos armados palestinianos e que se direcionava para território israelita.



A secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard, afirmou que “a última ofensiva de Israel em Gaza durou apenas três dias”, mas que foi tempo suficiente para “desencadear novos traumas e destruição sobre a população”. A organização pede que os três ataques sejam investigados como crimes de guerra, acreditando que todas as vítimas merecem justiça.



Callamard acrescentou que a ofensiva de agosto foi apenas o exemplo mais recente de violência indiscriminada contra uma população “dominada, oprimida e segregada” há 15 anos.



Desde o início do ano, já morreram mais de 160 palestinianos às mãos das forças israelitas na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza.