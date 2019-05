Faixa de Gaza. Festival da Eurovisão agrava escalada de violência

RTP06 Mai, 2019, 16:22 | Mundo

Por um lado, Netanyahu não quer correr o risco de o festival da canção ser perturbado pelos ecos de bombardeamentos a poucos quilómetros de distância, ou de manifestações palestinianas em protesto contra o bloqueio à Faixa de Gaza. Pretende por isso fazer todos os bombardeamentos agora e, com eles, silenciar os protestos que ocorrem todas as sextas-feiras junto à fronteira entre Gaza e Israel.





A alternativa seria afrouxar o bloqueio à Faixa, cedendo parcialmente à pressão que o Hamas exerce nesse sentido, beneficiando do foco de atenções internacionais que o Eurofestival atrai sobre a região.



Regresso aos assassínios selectivos



Por outro lado, Netanyahu não pode dar o flanco para as acusações de frouxidão que lhe endereçam tanto correligionários seus do Likud, como o rival das últimas eleições Benny Gantz, como ainda os parceiros com quem negoceia a próxima coligação governamental, todos eles de extrema-direita e todos eles rápidos em verem por todo o lado sintomas de frouxidão.







Para dar satisfação aos parceiros de Governo e impor uma surdina aos rivais da oposição, o ministro de Netanyahu para a Segurança Pública e Assuntos Estratégicos, Gilad Erdan, citado no diário israelita Haartez , declarou em discurso do Dia da Independência que "eventos culturais não deverão ser tomados em conta quando está em causa a força da nossa retaliação". Erdan manifestou-se também a favor de um "incremento da nossa ofensiva contra Gaza até que haja sossego". Defendeu também um "regresso aos assassínios selectivos".





No mesmo discurso, Erdan afirmou também: "Mesmo que o espectáculo aéreo do Dia da Independência seja acompanhado pelos aviões de combate e que os fogos das barbecues seja acompanhado pelo fogo que faremos chover sobre as organizações terroristas, nós vamos cumprir a vontade dos caídos, cumprir a nossa independência, dormir bem durante a noite e manter a nossa rotina durante o dia".





Também o ministro da Cooperação Regional, Tzachi Hanegbi, se referiu ao Eurofestival dizendo: "Não me passaria pela cabeça que numa reunião do Conselho de Ministros, ou num forum de segurança, tomássemos em conta um evento musical".

Um festival fragilizado



Naturalmente, a Jihad Islâmica procura aproveitar a notoriedade do Eurofestival para chamar a atenção para reivindicações palestinianas. Numa declaração emitida pouco antes de começar o bombardeamento israelita contra Gaza, e segundo citação do diário israelita The Times of Israel , a Jihad Islâmica afirmara: "Vamos impedir o inimigo de organizar com sucesso qualquer festival destinado a prejudicar a narrativa palestiniana (...) A resistência é forçada a responder à agressão do inimigo e a surpreendê-lo".





Sharon Ben David, uma porta-voz da televisão Kan - parceira local para a emissão do Eurofestival -, tentou desdramatizar, afirmando que "os preparativos para as delegações da Eurovisão prosseguem conforme planeado". E acrescentou que os organizadores do Eurofestival estão em constante contacto com o comando do Exército israelita.





Durante a grande ofensiva israelita contra Gaza no verão de 2014, houve numerosos concertos de músicos estrangeiros, agendados para essa data em Israel, que ficaram sem efeito.





Um responsável do Hamas justificou entretanto o aumento da pressão exercida pelo movimento com o facto de Israel não ter cumprido acordos que foram estabelecidos entra ambas as partes. Segundo esse responsável, "Israel pediu calma e obteve-a; e na Faixa de Gaza nós não sentimos nenhuma mudança para melhor, de modo que decidimos voltar a medidas duras de protesto popular". Um funcionário da segurança israelita admitiu os atrasos na implementação de acordos, mas explicou-o com problemas pessoais de um enviado qatari responsável pela transferência de verbas do Qatar para a Palestina.







O agravamento da tensão entre Gaza e Israel já está a ter um efeito sensível sobre o afluxo de turistas ao festival, que durará de 14 a 18 de maio. Segundo o Haaretz , estimativas oficiais publicadas no domingo apontavam para o número modestíssimo de 5.000 turistas atraídos pelo festival.





O comando do Exército para a frente interna afirmou que os preparativos do festival podem prosseguir, mas não pôs de parte encerrar o festival, se alguns roquetes atingirem a área metropolitana de Tel Aviv.





Os produtores do festival anunciaram o cancelamento das vendas para a sala VIP nas semi-finais (Green Room), devido às "vendas anémicas" que estavam a registar-se. Quem já comprou bilhetes vai receber o dinheiro devolvido. Mas os bilhetes para a Green Room na final, em 18 de maio, estão esgotados.