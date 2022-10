Faixa de Gaza. Israel instala armas robóticas para atingir alvos em manifestações

Numa zona altamente volátil, as forças armadas israelitas instalaram armas robóticas. Estão, por exemplo, em torres que controlam o campo de al-Aroub, no sul da Cisjordânia.



Os robots usam inteligência artificial para detetar individualmente alvos potencialmente perigosos. Para já, não é usado armamento letal, apenas é lançado gás lacrimogéneo, granadas atordoantes ou disparados projéteis de borracha.



O sistema tem como base um computador que se pode instalar, também, numa metralhadora para ajudar a escolher o alvo com rigor.



A tecnologia é da empresa Israelita Smart Shooter que pretende ajudar os soldados a atingir os alvos sem danos colaterais.



Para isso, são usados algoritmos que selecionam zonas do corpo e calculam fatores complexos como a distância, velocidade do tiro, velocidade do vento e a distância do alvo.



Para já, a decisão de premir o gatilho é sempre humana. E o exército argumenta que a tecnologia diminui o risco para soldados e civis. Mas os defensores dos direitos humanos veem nestas armas um barril de pólvora.



Sistemas semelhantes a este já foram usados pelo EUA no Iraque, por rebeldes sírios e pela Coreia do Sul na fronteira com a Coreia do Norte.

O armamento robótico é cada vez mais utilizado, como os drones usados desde a Ucrânia à Etiópia.