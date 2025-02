Faixa de Gaza. Marcelo aconselha que se aguarde pela posição final dos EUA

"Aquilo que eu aconselho é que se espere, e não se tome a primeira declaração, ou de mais efeito especulativo, como a última. Entre a primeira e a última há sempre algum tempo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Praga.

No fim da sua visita oficial à República Checa, o chefe de Estado foi questionado sobre a proposta do Presidente norte-americano de retirada de todos os palestinianos de Gaza, para serem realojados noutro lugar, e de controlo do território pelos Estados Unidos da América.

Na resposta, Marcelo Rebelo de Sousa começou por referir que "em relação a isso já há notícias novas".

Depois, lembrou que recentemente considerou, a propósito da Gronelândia, que "o que interessava não era ouvir a primeira intervenção" de Donald Trump, "é ir ouvindo as várias intervenções".

Quanto a Gaza, o Presidente da República realçou que "hoje o secretário de Estado, Marco Rubio, já veio dar uma versão diferente, tentando explicar que não houve a ideia de ofender ninguém, nem dizer exatamente aquilo, que tinha sido mal interpretado".