Falha técnica reduziu para cerca de metade movimentos aéreos na terça-feira, informou a NAV

"Em toda a RIV de Lisboa, foram efetuados cerca de metade dos movimentes expectáveis para uma terça feira nesta época do ano, isto é: dos cerca de 1500 movimentos expectáveis realizaram-se apenas 730 movimentos", segundo fonte oficial da gestora do espaço aéreo nacional.

A Eurocontrol, organização europeia para a segurança da navegação aérea, tinha comunicado que uma falha técnica poderia provocar atrasos em metade dos cerca de 30 mil voos previstos para terça-feira no espaço aéreo europeu.

Questionada pela Lusa sobre o assunto, fonte oficial da NAV disse nesse dia que "não existem quaisquer restrições ao tráfego em sobrevoo nas RIV (Região de Informação de Voo) de Lisboa e Santa Maria".

No entanto, acrescentou a mesma fonte, "nos aeroportos nacionais, à semelhança dos restantes aeroportos da rede europeia do `network management`, foram ativados os planos de contingência, o que implica restrição nas descolagens".

Inédita desde 2001, esta avaria técnica foi resolvida pelas 19:00 de terça-feira, com o "regresso à normalidade" do sistema de gestão do espaço aéreo denominado ETFMS.

"Foram realizados vários testes internos e com a coordenação com os aeroportos, as companhias aéreas e o controlo do tráfego", segundo uma informação do Eurocontrol, na noite de terça-feira, sobre o sistema que permite gerir até 36 mil voos diariamente.