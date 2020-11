Falsa partida para o processo de corrupção de Nicolas Sarkozy

O advogado de um dos três réus pediu o adiamento por questões sanitárias.De acordo com a defesa, o juiz Gilbert Azibert está doente e impedido por razões de saúde de se deslocar ao tribunal.Em troca, o juiz pedia um posto no Tribunal do Mónaco. Nas escutas telefónicas, Sarkozy foi escutado a aceitar a troca de favores.O juiz réu, de 74 anos, vive em Marselha e sofre há uma década de problemas cardíacos e respiratórios.Este é um processo histórico. É a primeira vez que um antigo Chefe de Estado se senta no banco dos réus acusado de corrupção.Ao lado de Sarkozy e do juiz Azibert está também o advogado de sempre do antigo Presidente. Thierry Herzog é acusado de ter sido o intermediário entre o ex-inquilino do Palácio do Eliseu e o magistrado. Todos arriscam um máximo de dez anos de prisão.O julgamento retoma as sessões daqui a três dias e vai durar três semanas.

Reportagem da correspondente da Antena 1 em França, Rosário Salgueiro.