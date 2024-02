Falta de atenção de parceiros internacionais agrava risco de conflitos na Guiné-Bissau

O documento, a que a Lusa teve hoje acesso, enumera "os vários gatilhos potenciais" para desencadear novos conflitos e destaca "a eventualidade de os parceiros, tanto bilaterais como multilaterais, optarem por não dar prioridade ao apoio à Guiné-Bissau".

Esta análise, como se lê no documento, não é uma publicação oficial e pretende ser "um trabalho preparatório para um processo participativo mais amplo" com entidades internacionais e regionais.

"A pequena dimensão do país", associada ao "cansaço dos parceiros devido às sucessivas crises na Guiné-Bissau", pode estar na origem do afastamento dos parceiros, assim como "os recursos limitados para todas as frentes" de ação com "o ressurgimento de conflitos violentos no mundo e a ameaça crescente do terrorismo na África Ocidental e no Sahel".

O documento alerta que "apoiar a Guiné-Bissau é uma medida preventiva contra conflitos, não só nacionais, mas regionais, para que o país possa evitar o contágio do terrorismo existente em outros países da região e evitar que esta seja um novo foco de tráfico destinado a financiar grupos armados em todo o mundo e na região".

Esta análise dos conflitos e riscos na Guiné-Bissau não era realizada desde 2020 e ocorre num momento em que o país da costa oeste de África, com cerca de 2,1 milhões de habitantes, vive mais uma crise política.

O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu o parlamento, em dezembro, e substituiu o Governo da maioria PAI-Terra Ranka por um de iniciativa presidencial, apesar de a Constituição impedir a dissolução nos 12 meses posteriores às eleições legislativas, que decorreram em junho de 2023.

Na história do país, o parlamento foi dissolvido três vezes, duas pelo atual Presidente, Umaro Sissoco Embaló, e uma pelo antigo Presidente Kumba Yala.

A data de novas eleições legislativas ainda não foi anunciada pelo chefe de Estado, que termina o mandato de cinco anos em fevereiro de 2025, com a polémica sobre se as presidenciais devem ser em 2024 (já que as anteriores se realizaram em novembro de 2019) ou 2025, como anunciou Embaló.

O momento das eleições é apontado, na análise da conselheira da ONU, como "um desafio, com adiamentos e incertezas sobre a realização" das mesmas.

Nos próximos dois anos, entre 2024 e 2026, o documento alerta para o risco de "mais confrontos entre forças de segurança", como os de 01 de dezembro, depois da detenção do ministro das Finanças e do secretário de Estado do Tesouro, que levaram à dissolução do parlamento.

O documento recorda que o atual chefe do Estado-Maior das Forças Armadas está no cargo há 10 anos e a sua eventual aposentadoria gerará "uma disputa entre potenciais indicados para o cargo, ou descontentamento por parte de indicados mal sucedidos, o que pode fomentar novas divisões".

Além disso, alguns dos militares alegadamente envolvidos na tentativa de golpe de 01 de fevereiro de 2022 e atualmente detidos têm idades muito avançadas com problemas de saúde e "a morte de um deles pode ser motivo de novas disputas entre as forças de segurança".

As forças de segurança do país são constituídas por 3.000 elementos das forças policiais, metade dos quais da Guarda Presidencial, mais 4.000 membros das Forças Armadas.

"O facto preocupante é que vários milhares de agentes, tanto da polícia como das forças armadas, não têm estatuto oficial", mas têm armas, segundo a análise, que refere que "em setembro de 2023, havia cerca de 8.000 membros da força policial servindo sob estas condições".

"Estas `contratações` oficiosas têm sido o resultado de sucessivos momentos de instabilidade no país", acrescenta o documento.

Uma força de estabilização da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) permanece no país, totalizando cerca de 600 homens, desde que foi enviada para Bissau na sequência da tentativa de golpe de Estado de 01 de fevereiro de 2022.

Entre os riscos constam também o agravamento das condições de vida da população, que vive com pouco mais de dois dólares (1,9 euros) por dia, a maioria sem água potável e apenas pouco mais de um quinto com saneamento básico.

No ranking do índice de perceção da corrupção, a Guiné-Bissau ocupa o 164.º lugar entre 180 países e as contas do país "ilustram a dependência da ajuda externa, apesar da disponibilidade de minerais naturais no país".

A análise recorda que "o rótulo de estado traficante de droga está atribuído à Guiné-Bissau desde 2005, com as autoridades a reconhecerem o tráfico como existente e como uma ameaça à paz".

O PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) deixou de ser "o partido único" e o país tem atualmente 20 partidos registados.

A instabilidade e a falta de perspetivas levaram cerca de 103 mil guineenses a emigrar do país, onde quase 80% das pessoas pobres têm entre 15 e 35 anos.

O Governo não dispõe de dados sobre o desemprego, mas a representante da ONU aponta como provável um valor "em torno de 30%".

A análise destaca também "os muitos aspetos positivos" na Guiné-Bissau, onde não há conflitos étnicos e a coexistência inter-religiosa "é normalmente pacífica e respeitosa".

Acrescenta que "as eleições são normalmente realizadas sem fraude e com uma elevada participação" e "o crime organizado existe, mas até à data não levou à criação de gangues armados e urbanos".

Ao contrário do que acontece em "muitos países africanos, organizações multilaterais, como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o FMI, desfrutam de um ampla respeito" e "não há ódio popular percetível dirigido a qualquer país".