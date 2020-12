Falta de integridade do Governo compromete reconciliação nacional na África do Sul - Desmond Tutu

"O Governo deve redescobrir urgentemente a sua integridade aos olhos do povo, demonstrando vontade e capacidade para lidar com a corrupção, a má administração, a prestação de serviços inadequada e os níveis obscenos de desigualdade social", refere em comunicado a Fundação Desmond & Leah Tutu Legacy.

"Caso contrário, o projeto de reconciliação de longo prazo da África do Sul corre o risco de falhar totalmente, e, com isso, a reputação global do país como um farol de esperança num mundo de divisão", adianta.

No comunicado, divulgado no sítio de internet da instituição a propósito dos 25 anos do Dia da Reconciliação Nacional na África do Sul, a instituição apela ao Governo do Congresso Nacional Africano, o partido no poder desde 1994, a "liderar" o processo de reconciliação social, criando "um tecido de compaixão e inclusivo de uma causa comum para uma nação unida".

"Essa é a trajetória que a esmagadora maioria dos cidadãos adotou sob a presidência do falecido Presidente Nelson Mandela", refere a nota.

O comunicado sublinha que "os interesses políticos foram colocados num pedestal acima dos interesses do povo, milhões de sul-africanos vivem na miséria e na pobreza abjeta; quase todos eles são negros", acrescentado que "não houve nenhum dividendo de liberdade para eles em termos de qualidade das suas vidas, e a rápida urbanização provavelmente tornou as coisas mais difíceis".

O acordo pós-apartheid da África do Sul, refere a Fundação Tutu, foi construído como base num "equilíbrio delicado entre reconciliação e transformação, perdão e responsabilidade, atendendo aos requisitos económicos de um Estado desenvolvimentista enquanto se aborda a desigualdade".

"Não se pode comprar integridade ou reconciliação da prateleira, exige investimento e manutenção, e tempo, que se está a esgotar rapidamente", salienta a instituição do ex-arcebispo da Cidade do Cabo.