Falta "perceção de segurança" para deslocados de guerra de Cabo Delgado

"É preciso continuar a apostar na segurança", referiu, considerando que "ainda não há uma perceção de segurança suficientemente forte para que aqueles deslocados que sonham voltar às suas terras o possam fazer", afirmou o presidente da delegação à Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas e Pacífico - União Europeia (ACP-UE), quase no final de uma missão de observação a decorrer desde sábado e até quinta-feira.

Para o alcance da segurança plena em Cabo Delgado, prosseguiu, ainda há um longo caminho a percorrer e as sinergias entre as autoridades moçambicanas e os seus parceiros internacionais devem continuar.

O eurodeputado avançou que, de momento, a prioridade deve ser dada à proteção do "direito à sobrevivência e a uma vida digna" aos milhares de pessoas obrigadas a fugir das suas casas devido à ação dos grupos armados.

"Para já, o primeiro direito humano é o direito à sobrevivência, o direito à vida digna, vamos trabalhar para isso", frisou.

O presidente da delegação do Parlamento Europeu para África, Caraíbas e Pacífico defendeu a necessidade de se construírem as bases necessárias para um desenvolvimento sustentável em Cabo Delgado, em paralelo com a luta contra a violência e o radicalismo.

"É preciso construir a base para que depois da violência, depois da radicalização, depois do medo, venha a paz e venha o desenvolvimento sustentável", sublinhou.

Carlos Zorrinho afirmou que está confiante na partilha de valores de democracia e proteção dos direitos humanos entre a União Europeia (UE) e o governo moçambicanos, assinalando que a cooperação entre os países da organização e os seus parceiros internacionais assenta em princípios.

No âmbito da visita a Moçambique, a missão de observação da Assembleia Parlamentar Conjunta ACP-UE visitou o campo de acolhimento de Metuge, em Cabo Delgado, que alberga 150 mil deslocados pela violência armada em Cabo Delgado.

A missão manteve encontros com altos dirigentes do Estado moçambicano e de Cabo Delgado, deputados da Assembleia da República e representantes de organizações não-governamentais moçambicanas e internacionais, bem como entidades religiosas.

A equipa integra cinco eurodeputados e três dos países do grupo ACP.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.