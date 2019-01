Faltar às aulas em nome do clima está a mudar consciências na Bélgica

Paulo Alexandre Amaral - RTP31 Jan, 2019, 18:12 / atualizado em 31 Jan, 2019, 18:23 | Mundo

“Vocês estão a roubar o futuro aos vossos filhos” – a frase é de Greta Thunberg, jovem sueca de 16 anos e foi dita na cara dos dirigentes políticos que a convidaram para discursar numa cimeira sobre o clima em Katovice, na Polónia. Para a jovem sueca tudo começou com a decisão de deixar de ir à escola às quintas-feiras para se sentar frente ao Parlamento com um cartaz onde podia ler-se “Greve escolar em nome do clima”.







Como no resto do planeta, estas palavras também ecoaram na Bélgica, deixando uma impressão mais forte em Anuna de Wever, de 17 años, que decidiu franchisar o movimento de reta Thunberg e lançar também em Bruxelas esse apelo às greves de quinta-feira em nome de um planeta mais saudável, com políticas decentes para o clima.





Mobilizados através das redes sociais, desde há três semanas que dezenas de milhares de estudantes do secundário e de bacharelato trocam as aulas pelas manifestações de rua em que reclamam medidas efectivas contra as alterações climáticas. De acordo com os números do espanhol El País, a 10 de Janeiro desfilaram nas ruas 3000 manifestantes, uma semana depois 12.500 e, na última quinta-feira, 35 mil.





“Os jovens estão muito assustados. Por isso, quando tomei conhecimento do movimento de Greta Thunberg, pensei que tinha de fazer o mesmo na Bélgica. Que podia ser uma revolução pela qual a nossa geração pode lutar em cada país”, afirmou Anuna de Wever, acrescentando que as greves às aulas “só pararão quando o governo [belga] acorde com especialistas um plano de acção contra as alterações climáticas”.





Nesta quinta-feira, o movimento lançado por Anuna de Wever – e que na Bélgica contra com mais duas jovens da liderança: Kyra Gantois (19 anos) e Adélaïde Charlier (18) – mostrou que se mantém enérgico, com 12.500 alunos reunidos em Bruxelas e 10 mil em Liège.





O volume do protesto ajudou a mensagem dos jovens belgas a intrometer-se na agenda do primeiro-ministro. Charles Michel já se viu obrigado a dar explicações relativamente às suas opções políticas: “Fizemos muito, ma s talvez não tenhamos sabido expô-lo da forma mais correcta”, justificou em declarações ao jornal Le Soir.