Famacêuticas ao ataque à nova estirpe do coronavírus

As farmacêuticas Pfizer, Moderna e BioNTech já estão a estudar e a testar as vacinas para a nova estirpe do coronavírus detetada no Reino Unido. O clima é de otimismo quanto à eficácia, mas em caso de falha, a BioNTech garante ser capaz de fornecer uma nova vacina em apenas seis semanas.