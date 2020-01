Famalicão oficializa Ivo Pinto como segundo reforço de inverno

O lateral-direito, de 30 anos, foi oficializado hoje, juntando-se a Ibrahim Cissé, defesa central que tinha sido anunciado na passada segunda-feira.



O jogador chega do Dínamo Zagreb e vem colmatar as dificuldades com que os famalicenses se têm deparado nesse setor do terreno.



Formado no Lourosa, Boavista e FC Porto, Ivo Pinto chegou a fazer um jogo pela equipa principal dos ‘dragões' e, em Portugal, passou ainda por Gil Vicente, Vitória de Setúbal, Covilhã e União de Leiria.



Em 2012, o defesa foi para o Cluj (Roménia) e no ano seguinte mudou-se para o Dínamo Zagreb (Croácia). Depois, passou quatro temporadas no Norwich (Inglaterra), tendo voltado esta temporada à Croácia, onde estava a ser pouco utilizado, já que só levava oito jogos no Dínamo.



Ivo Pinto fez ainda parte da primeira convocatória de Fernando Santos enquanto selecionador nacional, tendo sido chamado à ‘equipa das quinas’ em 03 de outubro de 2014.



Em declarações ao sítio oficial do Famalicão, o jogador revelou-se satisfeito com o projeto.



"Sinto-me muito feliz por estar de regresso ao meu país e por poder fazê-lo num clube que está a desenvolver um projeto muito interessante", referiu Ivo Pinto, que garante "estar totalmente focado em ajudar o FC Famalicão a atingir os objetivos propostos".



O Famalicão é terceiro classificado da I Liga, com 27 pontos, a 15 pontos do líder Benfica.