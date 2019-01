Família de Emiliano Sala aguarda notícias após desaparecimento

Foto: Rebecca Naden - Reuters

O avião particular que transportava o jogador de 28 anos para Cardiff, no País de Gales, desapareceu dos radares na noite de segunda-feira, a aproximadamente 20 quilómetros da Ilha de Guernsey, no Canal da Mancha.



Sala foi recrutado aos franceses do Nantes pelo Cardiff City FC. A transferência foi mesmo a mais dispendiosa de sempre para o emblema galês: 17 milhões de euros.