Família portuguesa vive com tranquilidade os dias do Brexit na escócia

Foto: Carolina Ferreira - Antena 1

Maria José e André Pereira vivem em Bathgate com as filhas. As crianças estão integradas, os pais felizes no emprego. Não pensam voltar para Portugal em breve e por isso planeiam pedir a dupla cidadania. Mas sem grandes preocupações, porque vivem com tranquilidade os dias do Brexit.