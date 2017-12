Familiares de tripulação querem que recomecem buscas por submarino

Um porta-voz da marinha disse que o governo ia desistir de resgatar os 44 tripulantes embora prosseguissem as ações para encontrar a embarcação.



As autoridades alertaram para o facto de só haver oxigénio para 10 dias, caso o submarino permanecesse intacto.



A embarcação desapareceu no dia 12 de novembro e foi também registada uma explosão no local onde estava o submarino que desapareceu logo de seguida.