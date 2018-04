Familiares de vítimas não perdoam à ETA

Foto: Vincent West - Reuters

A associação de familiares contesta o comunicado da ETA e acrescenta que o grupo procura reescrever a história, justificando a atividade terrorista.



Ao longo de décadas, mais de 850 pessoas morreram, devido a esta luta armada. Uma delas foi o pai de Daniel Portero, um juiz, assassinado no ano 2000.



Daniel assistiu ao homicídio do pai e disse à Antena 1 que não aceita qualquer tipo de amnistia aplicada aos membros da ETA.



O testemunho do familiar de uma das centenas de vítimas da ETA a contar ao jornalista Pedro Sá Guerra que o grupo separatista tem de ser responsabilizados pelas acções de luta armada. Isto, apesar da apresentação de um pedido de desculpas.



A ETA vai anunciar a dissolução, numa cerimónia, no próximo dia 5 de maio.