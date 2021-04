Famílias de afro-americanos mortos nos EUA querem reforma da polícia

Joe Biden pediu ao Congresso, num discurso na quarta-feira à noite, para aprovar a reforma até 25 de maio. No dia seguinte, as famílias e os seus representantes legais reuniram-se com o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, de Nova Iorque, o senador democrata Cory Booker, de Nova Jersey, o senador republicano Tim Scott, da Carolina do Sul, e a senadora republicana Lindsey Graham, da Carolina do Sul.

"Disseram-nos que farão tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que temos um projeto de lei significativo para apresentar ao presidente Biden", disse o advogado Ben Crump após o encontro na Casa Branca, na quinta-feira.







Na reunião estiveram presentes advogados e familiares de Floyd, Eric Garner, Terence Crutcher, Andrew Brown e Botham Jean - todos assassinados por polícias.