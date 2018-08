Famílias reencontram-se na Coreia do Norte

RTP20 Ago, 2018, 14:46 / atualizado em 20 Ago, 2018, 14:50 | Mundo

O programa de reuniões foi interrompido em 2015, na sequência do agravamento das tensões entre Norte e Sul da Península Coreana. O regime norte-coreano intensificava então o programa nuclear, multiplicando os testes de mísseis.Cerca de 60 por cento do grupo de sul-coreanos que se deslocou à Coreia do Norte têm mais de 80 anos.



Numa reunião entre o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, foi assinada a Declaração de Panmunjom – que visa a completa desnuclearização da Península Coreana, a oficialização do fim da Guerra da Coreia e o retomar da chamada política do Sol nascente - de reaproximação.



Mais de 57 mil pessoas esperavam participar nas reuniões desta segunda-feira, mas apenas 93 famílias foram selecionadas, sendo que quatro tiveram de desistir por motivos de saúde.



Segundo o diário britânico The Guardian, o grupo da Coreia do Sul vai encontrar-se até quarta-feira com os familiares do Norte. De 24 a 26 de agosto será a vez de um grupo de norte-coreanos viajar até ao país vizinho.

Reencontro de famílias



No domingo, em Sokcho, no sul da zona desmilitarizada, as famílias reuniram-se no Hotel Resort Hanwha. Antes da viagem, os sul-coreanos foram submetidos a exames médicos e instruídos a não dizerem algo que pudesse ser mal interpretado ou considerado ofensivo. A viagem das famílias foi feita de autocarro.







O nome de cada pessoa foi registado e cada família tirou uma fotografia para levar como recordação.



Lee Keum-seom, de 92 anos, não via o filho desde os quatro. Disse à



“O que devo perguntar? Se calhar devo perguntar o que o pai lhe contou sobre mim. Deve-lhe ter contado como nos separámos, onde era a nossa casa”, disse Lee Keum-seom, nervosa por conhecer o filho agora idoso.



O presidente da Cruz Vermelha, Park Kyung-seo, disse à CNN estar muito feliz em conseguir ajudar famílias a reencontrarem-se.



Ahn Seung-chun candidatou-se para conhecer a esposa do irmão, entretanto falecido, e o sobrinho. “Estou triste por não ver o meu irmão, mas por outro lado estou feliz por conhecer o meu sobrinho”.



Outro caso de reencontro foi o de Dokgo Ran. Foi separado de toda a família durante a guerra e nunca esperou reencontrá-los novamente. “Estou muito grato à Cruz Vermelha por me ter ajudado a reunir com a minha família”, disse.

Processo demorado



Desde a Guerra da Coreia que a Cruz Vermelha conseguiu reunir várias famílias, mas devido ao elevado número de pessoas, algumas famílias nunca chegaram a conhecer-se ou a encontrar-se novamente.



Desde o início do processo de reencontro já morreram mais de 75 mil candidatos.



Um dos participantes, Kim Seong-jin, expôs a situação de vida do pai. Referiu que não sabe “quando é que ele vai morrer”, uma vez que está a começar a mostrar sinais de demência. Seong-jin quer que o pai, “antes de perder tudo”, veja a família.



“O meu pai está sozinho. Imaginam o quanto ele sente falta da família? Ele quer ouvir as noticias da cidade natal antes de morrer”, disse à CNN. À chegada, trabalhadores de Cruz Vermelha aplaudiram os participantes e exibiram cartazes que diziam “Saudamos as reuniões das famílias separadas”.O nome de cada pessoa foi registado e cada família tirou uma fotografia para levar como recordação.Lee Keum-seom, de 92 anos, não via o filho desde os quatro. Disse à CNN que a família da Coreia do Norte não viveu muito tempo e que rezou para que o filho – agora com 72 anos – tivesse uma vida longa e saúde.“O que devo perguntar? Se calhar devo perguntar o que o pai lhe contou sobre mim. Deve-lhe ter contado como nos separámos, onde era a nossa casa”, disse Lee Keum-seom, nervosa por conhecer o filho agora idoso.O presidente da Cruz Vermelha, Park Kyung-seo, disse à CNN estar muito feliz em conseguir ajudar famílias a reencontrarem-se.Ahn Seung-chun candidatou-se para conhecer a esposa do irmão, entretanto falecido, e o sobrinho. “Estou triste por não ver o meu irmão, mas por outro lado estou feliz por conhecer o meu sobrinho”.Outro caso de reencontro foi o de Dokgo Ran. Foi separado de toda a família durante a guerra e nunca esperou reencontrá-los novamente. “Estou muito grato à Cruz Vermelha por me ter ajudado a reunir com a minha família”, disse.Desde a Guerra da Coreia que a Cruz Vermelha conseguiu reunir várias famílias, mas devido ao elevado número de pessoas, algumas famílias nunca chegaram a conhecer-se ou a encontrar-se novamente.Desde o início do processo de reencontro já morreram mais de 75 mil candidatos.Um dos participantes, Kim Seong-jin, expôs a situação de vida do pai. Referiu que não sabe “quando é que ele vai morrer”, uma vez que está a começar a mostrar sinais de demência. Seong-jin quer que o pai, “antes de perder tudo”, veja a família.“O meu pai está sozinho. Imaginam o quanto ele sente falta da família? Ele quer ouvir as noticias da cidade natal antes de morrer”, disse à CNN.

Guerra da Coreia e compromissos



Assinado em 1953, o acordo do armistício nunca deu lugar a um tratado formal de paz. Depois da guerra, a Coreia do Norte desenvolveu armamento nuclear e os Estados Unidos mantiveram presença militar no sul.