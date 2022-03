FAO apoia com 316 mil euros 15 mil famílias são-tomenses afetadas pelas chuvas

O apoio financeiro foi anunciado pelo próprio coordenador sub-regional da FAO para a África Central, Hélder Muteia, em resposta ao pedido do Governo são-tomense.

"A FAO, após receber esse pedido, tem agora uma resposta de um projeto de cerca de 350 mil dólares para assistir cerca de 1.500 famílias, de agricultores, de pescadores, de pessoas que trabalham na pecuária e todos que trabalham na cadeia de valores dos sistemas alimentares", disse Hélder Muteia.

O representante da FAO, que está no país no âmbito da primeira semana são-tomense de transição para a economia azul, realçou que "é uma resposta de emergência", assegurando que a verba já está disponível e deverá ser desembolsada na primeira semana de abril para "ajudar as populações a restabelecerem a sua base produtiva".

"Os projetos de urgência têm sempre uma dinâmica diferente dos outros projetos porque é para assistir população que está afetada, população vulnerável, população que carece de apoio", explicou o representante da FAO.

O novo projeto será direcionado para a aquisição de produtos, no país e no estrangeiro, para apoiar a recuperação da agricultura e, segundo disse Hélder Muteia, "não vai ter grande burocracia na implementação".

"Podemos ter algum problema naqueles produtos que são importados. Sabemos que com a pandemia a importação de produtos é mais lenta, mas de resto, tudo aquilo que é adquirido localmente, tudo aquilo que pudermos fornecer rapidamente através das linhas aéreas, nós vamos fazê-lo imediatamente", assegurou o coordenador sub-regional da FAO para África Central.

Fortes chuvas atingiram São Tomé e Príncipe em dezembro do ano passado e na semana passada e causaram prejuízos avaliados pelo Governo em mais de 33 milhões de Euros.

Além de destruição de várias pontes, sobretudo no distrito de Lembá, no norte da ilha de São Tomé, as enxurradas causam duas mortes, inundações de edifícios comerciais e destruíram plantações de vários agricultores.

No sábado, o ministro das Infraestruturas explicou que o Banco Mundial disponibilizou 4,5 milhões de dólares (cerca de 4 milhões de euros) como primeira ajuda para a recuperação das pontes sobre o Rio Lembá, de Brigoma e de Paga Fogo, no distrito de Lembá.

No entanto, o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, reuniu-se com o corpo diplomático acreditado no país, na segunda-feira, tendo referido que o Governo vai continuar "a pressionar" os parceiros para o cumprimento das promessas de apoio ao país.