FAO aprova plano estratégico para combater fome na Venezuela

"Foi aprovado o nosso plano para a Venezuela até 2025. Melhor alimentação, melhor nutrição, melhores oportunidades, especialmente nas comunidades escolares nas áreas mais vulneráveis. Continuamos a acompanhar e a reforçar os venezuelanos na sua rota de desenvolvimento", anunciou a representação permanente da FAO na Venezuela (VeneFao).

O anúncio sobre o Plano Estratégico para a Venezuela 2023-2025 foi feito na rede social Twitter e prevê que até 2025 sejam utilizados 573,8 milhões de dólares (cerca de 537,98 milhões de euros) para alimentação escolar, adaptação ao câmbio climático, capacitação das mulheres, povos indígenas e pessoas com deficiência.

A aprovação teve lugar por ocasião da primeira sessão do ano do conselho de direção do Programa Alimentar Mundial (PAM), em Roma, Itália.

Numa intervenção, o vice-ministro para os Temas Multilaterais do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Gerardo Delgado, ratificou o compromisso do Governo do Presidente Nicolás Maduro contra a fome no país.

"O trabalho conjunto entre o Executivo nacional e o gabinete do PAM na Venezuela resultou no acordo de um documento alinhado com as nossas prioridades nacionais estabelecidas na constituição nacional, o nosso plano para a pátria", disse.

Segundo o representante venezuelano, o acordo permitirá ao PAM complementar os programas sociais de alimentação que o Governo da Venezuela executa.

Por outro lado, Delgado denunciou que os esforços venezuelanos para garantir a segurança alimentar têm sido ofuscados por medidas coercivas unilaterais que afetam os direitos humanos da população.