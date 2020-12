Farmacêuticas aceleram processos para disponibilizar vacinas

Além da Pfizer, também a Moderna já submeteu o pedido de autorização para vacina contra Covid-19 na Europa. A Agência Europeia do Medicamento começou o processo de verificação, mas isso não impede a Presidente da Comissão Europeia de acreditar que as vacinas vão chegar aos grupos prioritários ainda antes do final do ano.