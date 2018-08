Farmacêuticas aumentam stocks antes do Brexit

RTP02 Ago, 2018, 15:43 | Mundo

Segundo o diário britânico The Guardian, o fornecimento de medicamentos pode ser interrompido quando a Grã-Bretanha deixar a União Europeia. É necessário que até março do próximo ano se conheça os contornos da decisão, para não ocorrerem atrasos nas fronteiras e nos transportes. A Sanofi é uma grande produtora de insulinas e vacinas.







Também as farmacêuticas AstraZeneca e a MSD (conhecida como Marck & Co nos EUA) anunciaram planos de armazenamento de fármacos.



Pascal Siriot, diretor executivo da empresa, disse na semana passada que estava preocupado com o aumento de stock: “Nós nem sabemos como é que os remédios vão passar as fronteiras”.



O grupo farmacêutico norte-americano MSD também tem planos para aumentar o stock de medicamentos até seis meses, ainda segundo o Guardian.



Além do fabrico de medicamentos para a asma, a GlaxoSmithKline – maior empresa farmacêutica da Grã-Bretanha - faz medicamentos para o HIV e vacinas. A empresa disse que forneceria fármacos em caso de interrupção.



Um porta-voz da GSK – farmacêutica multinacional britânica – disse “garantir que os pacientes tenham acesso aos medicamentos e vacinas de que necessitam é uma prioridade da GSK. É por isso que continuamos a implementar planos de contingência para minimizar a interrupção do fornecimento desses produtos”.



“A incerteza nas negociações do Brexit significa que a Sanofi está a planear um cenário de. A segurança do doente é a nossa principal prioridade e fazemos acordos para aumentar a capacidade de armazenamento para guardarmos mais produtos”, disse Hugo Fry, diretor administrativo da operação da Sanofi no Reino Unido.O cenário de ausência de acordo com a União Europeia sobre as modalidades do Brexit está a forçar os fabricantes de medicamentos a prepararem-se para regras diferentes de acesso ao mercado britânico.De acordo com a Federação Europeia das Indústrias e Associações , todos os meses cerca de 45 milhões de medicamentos vão para o Reino Unido.A fábrica anglo-sueca AstraZeneca aumentou opara 20 por cento, em depósitos no Reino Unido e em portos da UE.