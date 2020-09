Farminveste passa de lucro a prejuízo de 8,7 milhões no primeiro semestre

"O resultado líquido reduziu 13,1 milhões de euros face ao período homólogo, essencialmente devido à incorporação do resultado da CUF (José de Mello Saúde), que variou neste período em 12,8 milhões de euros, o que explica 98% da variação global", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a empresa, os restantes 2% justificam-se com os resultados apurados nas unidades `holding` e serviços corporativos, distribuição farmacêutica, setor imobiliário, desenvolvimento do negócio das farmácias, inteligência de mercado e tecnologias da informação.

No período de referência, o volume de negócios da empresa fixou-se em 386 milhões de euros, mais 3,7% do que em igual período do ano anterior, o que corresponde a um aumento de 13,9 milhões de euros.

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu, nos primeiros seis meses do ano, 66,1% para seis milhões de euros.

De janeiro a junho, os gastos operacionais relativos a pessoal e serviços externos situaram-se em 71,4 milhões de euros, abaixo dos 73,2 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2019.

"A rubrica ganhos/perdas nas empresas participadas teve uma quebra de 197,7% face ao período homólogo, representando um impacto na variação do EBITDA de 12,8 milhões de euros negativos", indicou.

Em junho de 2020, a dívida líquida da Farminveste representou 263 milhões de euros, superior aos 237 milhões de euros de dezembro de 2019.

No documento, a empresa sublinhou que os impactos económicos e financeiros da pandemia de covid-19 são ainda "incertos", ressalvando que adotou algumas medidas para mitigar as possíveis consequências.

Entre estas medidas está a melhoria da oferta de produtos e serviços, o alinhamento dos objetivos e necessidades dos clientes com as tendências de mercado e a salvaguarda da rentabilidade.

"O grupo Farminveste continuará a desenvolver e implementar a estratégia definida de foco na área da saúde, consolidando a sua atividade nos países onde já está implantado, quer através de crescimento orgânico quer mediante estabelecimento de parcerias, em áreas que considere relevantes investir", avançou.