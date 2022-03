Fátima liga-se ao Vaticano pela Rússia e Ucrânia

Na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco procederá à consagração, durante a tradicional celebração penitencial de Quaresma, a partir das 16h00, enquanto em Fátima estará o cardeal Konrad Krajewski, esmoler pontifício, para presidir à recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, na qualidade de legado pontifício.





Há ainda alguma expectativa quanto à possível presença na Cova da Iria de um grande número de ucranianos, bem como de membros da comunidade russa em Portugal, para assistirem à cerimónia que se realizará na Capelinha das Aparições.Na oração da consagração da Rússia e da Ucrânia, antecipada na quarta-feira pelo Vaticano, o Papa Francisco considera que".", adianta Francisco no texto da oração.", são alguns dos apelos que serão deixados naquela oração, na qual o papa Francisco se dirige à Virgem: "".A consagração, em Fátima, está a ser antecedida, desde a noite de quinta-feira, por uma vigília de jovens, entre elementos de congregações religiosas, Missão País, grupos da pastoral juvenil diocesana das dioceses do Centro, CNE (Corpo Nacional de Escutas) e colégios católicos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.Esperado em Fátima na tarde de hoje é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, na quinta-feira, disse que “”.