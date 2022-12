Fátima, Lisboa e Porto na rota do pontificado do "guardião da fé"

Numa ocasião em que os escândalos de pedofilia no seio da Igreja Católica faziam manchetes em diversos países, como a Bélgica, a Irlanda ou os Estados Unidos da América, Bento XVI, ainda no avião papal que o transportou de Roma para Lisboa, disse a jornalistas que "a maior perseguição à Igreja" não vem de "inimigos de fora, mas nasce do pecado da Igreja".

Esta declaração fez aumentar o nível de expectativa sobre a visita de quatro dias que levou o Papa ao contacto com peregrinos em Lisboa, Fátima e Porto. Encontros com agentes da cultura, em Lisboa, e católicos empenhados na ação social, em Fátima, constituíram momentos altos da passagem de Joseph Ratzinger por Portugal em 2010.

A visita papal foi acompanhada em permanência pelo então Presidente da República, Cavaco Silva.

As multidões que participaram nas eucaristias presididas por Bento XVI (em Lisboa, Fátima e Porto) levaram a inevitáveis comparações com o poder de atração do seu antecessor, João Paulo II - que entre os portugueses ficou conhecido como o Papa de Fátima, pelas três visitas que efetuou ao Santuário, em 1982, 1991 e 2000.

Apesar de em privado ser visto como "professor" ou "sábio", Bento XVI mostrou que também conseguia surpreender as multidões.

Isso mesmo já acontecera em outubro de 1996, quando, em Fátima, o então cardeal Joseph Ratzinger, investido nas funções de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé -- que sucedeu ao Santo Ofício -- e assumindo um verdadeiro papel de "guardião da fé", disse perante uma multidão de peregrinos que o segredo de Fátima "não tem uma importância essencial para a fé".

Na sua primeira visita ao Santuário da Cova da Iria, o cardeal Ratzinger, uma das poucas pessoas que já lera o texto do chamado terceiro segredo de Fátima, guardado no Vaticano desde 1957 e que viria a ser revelado por vontade de João Paulo II em 2000, disse: "O segredo, na realidade, não se ocupa com a grande história do mundo para informar sobre coisas com que um dia nos possamos deparar", sublinhando que o texto "não é um ensinamento de história futura, mas uma ajuda e uma educação da fé".

"A verdadeira vontade da Senhora é convidar à conversão, à fé simples e sem especulações sobre o futuro", disse Joseph Ratzinger.

Esta passagem de Ratzinger por Fátima ficou ainda assinalada pelo sublinhado que fez sobre o papel dos "pequeninos, os menores, os sem voz" na transmissão da mensagem de Maria.